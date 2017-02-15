Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа

В поезде сообщением «Анапа-Томск», сделавшем остановку в Челябинске, произошел кровавый инцидент. Пьяный пассажир без причины ударил второго ножом.
Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте,
в дежурную часть подразделения транспортной полиции железнодорожного вокзала станции Челябинск поступило сообщение о том, что к поезду «Анапа – Томск» необходимо прислать наряд полиции.
Как выяснилось, в вагоне №12 пьяный пассажир напал на соседа и ударил его ножом в живот.
С места происшествия изъят нож, полотенца с пятнами бурого цвета, пустая бутылка из-под водки. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован с
проникающей колото-резанной раной брюшной полости.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 15.02.17
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