Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа

Публикации за 15.02.17

В поезде сообщением «Анапа-Томск», сделавшем остановку в Челябинске, произошел кровавый инцидент. Пьяный пассажир без причины ударил второго ножом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте,

в дежурную часть подразделения транспортной полиции железнодорожного вокзала станции Челябинск поступило сообщение о том, что к поезду «Анапа – Томск» необходимо прислать наряд полиции.

Как выяснилось, в вагоне №12 пьяный пассажир напал на соседа и ударил его ножом в живот.

С места происшествия изъят нож, полотенца с пятнами бурого цвета, пустая бутылка из-под водки. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован с

проникающей колото-резанной раной брюшной полости.

Челябинск, Павел Зварзин

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