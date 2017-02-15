NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.02.17

Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа

Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа

В поезде сообщением «Анапа-Томск», сделавшем остановку в Челябинске, произошел кровавый инцидент. Пьяный пассажир без причины ударил второго ножом.

Как сообщили РИА в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте,

в дежурную часть подразделения транспортной полиции железнодорожного вокзала станции Челябинск поступило сообщение о том, что к поезду «Анапа – Томск» необходимо прислать наряд полиции.

Как выяснилось, в вагоне №12 пьяный пассажир напал на соседа и ударил его ножом в живот.

С места происшествия изъят нож, полотенца с пятнами бурого цвета, пустая бутылка из-под водки. Нападавший задержан, пострадавший госпитализирован с

проникающей колото-резанной раной брюшной полости.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 15.02.17

Полночный гость: над Миассом увидели НЛО. / Коммунальщики заплатят челябинке за поломку бытовой техники. / В Коркино семья с малышом отравилась угарным газом.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter