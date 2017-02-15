В Челябинской области пропала 13-летняя школьница

Публикации за 15.02.17

13-летнюю копейчанку разыскивают третий день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОМВД по Копейску, 13-летняя Елизавета Княгина ушла из дома около 06:00 13 февраля. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Рост пропавшей 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы каштановые (крашеные), средней длины, с челкой. На ступне левой ноги шрам от пореза стеклом около 2-3 сантиметров. На запястье левой руки многочисленные следы от порезов.

В день исчезновения была одета в горнолыжную куртку розового цвета с рисунком в виде снежинок голубого, черного цвета на замке с капюшоном, белую вязаную шапку, черные лосины, толстовку серого цвета с рисунком на груди в виде надписи на английском языке, сапоги-дутыши черного цвета на белой подошве.

С собой у школьницы был сотовый телефон «LG X 155» в корпусе белого цвета. Передняя панель гаджета в многочисленных трещинах.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Все, кто располагают какой-либо информацией о местонахождении школьницы, могут обратиться в дежурную часть полиции по телефону 8 (35139) 98-822 или в отделение по делам несовершеннолетних 98-931 или 98-932.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа. / Полночный гость: над Миассом увидели НЛО. / Коммунальщики заплатят челябинке за поломку бытовой техники. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»