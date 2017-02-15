NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 15.02.17

Пятилетнему челябинцу, ошпаренному супом в детсаду, в пять раз снизили компенсацию

Пятилетнему челябинцу, ошпаренному супом в детсаду, в пять раз снизили компенсацию

Челябинский детсад заплатит 135 тысяч рублей за облитого кипятком ребенка.

Как уже сообщал , инцидент в дошкольном учреждении областного центра произошел в ноябре прошлого года. В одном из детсадов Металлургического района помощница воспитателя вылила на 5-летнего мальчика кастрюлю горячего супа. Нянечка и ребенок случайно столкнулись в раздевалке перед обедом. Ребенка госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени 11% тела.

«Новый День – Челябинск» , и

Комитет по делам образования организовал проверку инцидента, по итогам которой работникам учреждения, нарушившим должностные инструкции, сделали выговоры и лишили премии на полгода. Кроме того, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в районном следственном отделе возбудили уголовное дело.

В свою очередь, родители пострадавшего мальчика обратились в суд с требованием взыскать с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

Накануне Металлургический районный суд рассмотрел иск местной жительницы к детскому саду №433. В ходе судебного заседания ответчик признал вину, однако с размером заявленной выплаты не согласился, посчитав ее слишком высокой. В итоге суд частично удовлетворил требования горожанки, обязав детский сад выплатить 120 тысяч рублей пострадавшему мальчику и 15 тысяч рублей его матери.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.02.17

В Челябинской области пропала 13-летняя школьница. / Вагонные споры – кровавое дело: пассажир поезда «Анапа – Томск» напал с ножом на соседа. / Полночный гость: над Миассом увидели НЛО.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter