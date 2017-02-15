Пятилетнему челябинцу, ошпаренному супом в детсаду, в пять раз снизили компенсацию

Публикации за 15.02.17

Челябинский детсад заплатит 135 тысяч рублей за облитого кипятком ребенка.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент в дошкольном учреждении областного центра произошел в ноябре прошлого года. В одном из детсадов Металлургического района помощница воспитателя вылила на 5-летнего мальчика кастрюлю горячего супа. Нянечка и ребенок случайно столкнулись в раздевалке перед обедом. Ребенка госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени 11% тела.

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Комитет по делам образования организовал проверку инцидента, по итогам которой работникам учреждения, нарушившим должностные инструкции, сделали выговоры и лишили премии на полгода. Кроме того, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в районном следственном отделе возбудили уголовное дело.

В свою очередь, родители пострадавшего мальчика обратились в суд с требованием взыскать с дошкольного учреждения компенсацию морального вреда в размере 650 тысяч рублей.

Накануне Металлургический районный суд рассмотрел иск местной жительницы к детскому саду №433. В ходе судебного заседания ответчик признал вину, однако с размером заявленной выплаты не согласился, посчитав ее слишком высокой. В итоге суд частично удовлетворил требования горожанки, обязав детский сад выплатить 120 тысяч рублей пострадавшему мальчику и 15 тысяч рублей его матери.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Челябинск, Юлия Димова

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