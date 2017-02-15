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Челябинск

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Публикации за 15.02.17

В Челябинске будут судить наркодилеров, пытавшихся сбыть 11 килограммов гашиша

В Челябинске будут судить наркодилеров, пытавшихся сбыть 11 килограммов гашиша

В Челябинске перед судом предстанет банда контрабандистов из Казахстана, поставлявшая крупные партии афганского гашиша.

Как уже сообщал , международная преступная группа организовала канал доставки наркотиков на Южный Урал с помощью предпринимателя соседней республики, занимавшегося грузоперевозками.

Участников наркокартеля задержали в декабре 2015 года в промышленной зоне Челябинска, когда водитель большегруза передавал получателю сумку с наркотиками. В ней полицейские обнаружили 11 килограммов прессованного афганского гашиша. По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Задержанных поместили в следственный изолятор.

«Новый День – Челябинск» , и

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, утверждено обвинительное заключение в отношении двоих участников наркогруппы. Уголовное дело в отношении третьего члена банды выделено в отдельное производство: подследственный объявлен в международный розыск. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест на общую сумму 1 миллион 924 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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