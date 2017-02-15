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Челябинск

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Публикации за 15.02.17

Премиум с плесенью: жители Миасса купили в фирменном магазине деликатес «второй свежести» (ФОТО)

Премиум с плесенью: жители Миасса купили в фирменном магазине деликатес «второй свежести» (ФОТО)

Южноуральцы приобрели в фирменном магазине заплесневевшую сырокопченую колбасу.

Как передает корреспондент РИА , фото распакованного деликатеса жительница Миасса опубликовала в социальных сетях.

Снимок вызвал живое обсуждение участников сообщества. «Это сорт иностранной колбасы такой – ну, как сыр от ВТО», – написал один из горожан.

Хотя нашлись и такие, кто не согласился с утверждением, что это плесень. По словам одной из участниц дискуссии, это просто особый налет, появляющийся после длительного хранения сырокопченых колбас. Еще один пользователь заявил, что плесень на дорогих колбасах является чуть ли не обязательной: «Плесень на такой колбасе свидетельствует о ее зрелости».

«Новый День – Челябинск» , и

Мясопереработчики, действительно, говорят о существовании «полезной плесени»: грибок белого цвета зачастую специально добавляют в деликатесы в качестве консерванта, для большинства людей он не опасен. Однако на приобретенной колбасе плесень образовалась, скорее всего, из-за нарушения температурно-влажностных режимов хранения.

Фото со страницы «Свободный Миасс» (VK)
Фото со страницы «Свободный Миасс» (VK)

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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