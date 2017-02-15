Уцелели не все: арендованные Челябавтотрансом ЛиАЗы покидают город на тягачах

Публикации за 15.02.17

Челябавтотранс не смог вернуть лизинговой компании арендованные у нее автобусы в целости и сохранности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото газового ЛиАЗа, взятого на прицеп тягачом, появилось в социальных сетях.

«Не думаю, что Авто-96 восстановит такое, – прокомментировал снимок автор. – Разбирали на запчасти в течение двух лет». По словам южноуральца, автобус встал на прикол едва ли не по приезду в Челябинск из-за поломки турбины.

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Между тем, по данным того же источника, 15 газовых и 15 мягких ЛиАЗов наконец-то покинули гараж муниципального предприятия. Кто забрал машины, вернут ли их в Москву или на них нашлись желающие в Челябинске, пока неизвестно. Однако интересно, что забрали их практически сразу после заявления мэра Челябинска Евгения Тефтелева о возможности привлечения частных перевозчиков на муниципальные маршруты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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