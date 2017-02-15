В центре Челябинска легковушка врезалась в трамвай

Публикации за 15.02.17

В Челябинске водитель иномарки не пропустил трамвай.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария с произошла сегодня около полудня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Трамвай 16-ого маршрута, отъезжая от остановки «Площадь Революции», протаранил легковой автомобиль.

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В результате происшествия образовалась внушительная пробка: трамвай перегородил движение автомобилей в обоих направлениях.

Также из-за аварии на путях временно перестали курсировать другие трамваи. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. По информации городской службы организации движения, в 15 часов 17 минут

общественный транспорт возобновил работу.

Челябинск, Юлия Димова

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