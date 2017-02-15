В Магнитогорске женщина потащила ребенка прямо под колеса, результат – две разбитые машины (ВИДЕО)

Публикации за 15.02.17

В Магнитогорске водитель автомобиля устроил ДТП, пытаясь не задавить женщину и ребенком. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло 13 февраля.

Запись с видеорегистратора, заснявшего момент аварии, появилось сегодня в социальных сетях.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=cTzUQzwEYpY&rel=0">Video</a> Водитель успел вывернуть в сторону и въехал в другую машину

В сообществе поднялась волна возмущения поведением дамы, как ни в чем не бывало продолжившей путь – она даже не обернулась на звук бьющихся за ее спиной автомобилей. «Она даже не поняла, что из-за нее люди пострадали», – написала одна из участниц обсуждения. Отметили пользователи сообщества и то, насколько популярен такой способ перехода дороги на этом участке.

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Магнитогорцу же, вынужденному совершить ДТП, высказали единодушную поддержку. «Водителю надо сказать спасибо, что не пожалел машину и ушел в сторону, иначе бы сейчас плакались, что погиб ребенок под колесами», – написал один из участников группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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