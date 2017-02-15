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Публикации за 15.02.17

В Челябинской области директор муниципального предприятия «спрятал» от налоговиков почти 10 миллионов рублей

В Челябинской области директор муниципального предприятия «спрятал» от налоговиков почти 10 миллионов рублей

Экс-директор озерского МУПа подозревается в уклонении от налогов.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Управление автомобильного транспорта» (Озерск) Виталия Погорелова, подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента.

По данным следствия, в период 2014-2016 годов, Погорелов, исполняя обязанности директора муниципального предприятия, не перечислил в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 9,7 миллиона рублей.

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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