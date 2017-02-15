В Челябинской области подрядчики не справляются с объемом работ по капремонту многоквартирных домов

Публикации за 15.02.17

На Южной Урале забуксовала программа капитального ремонта многоквартирных домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, план работ в марках реализации программы капремонта был выполнен в 2016 году всего на 72,87%. Об этом заявил генеральный директор Регионального оператора капремонта в регионе Вадим Борисов.

Так, в 2016 году планировалось выполнить 2 тысячи 702 вида работ в 1 тысяче 19 многоквартирных домах на сумму 2 миллиарда 359 миллионов рублей. В том числе установить 212 лифтов на 82 домах на сумму 385 миллионов рублей. Фактически выполнено лишь 1 тысяча 969 видов работ в 845 многоквартирных домах на сумму 1 миллиард 582 миллиона рублей.

Невыполнение плана по капитальному ремонту связано, прежде всего, с расторжением договоров с подрядными организациями из-за некачественно выполненных работ. Кроме того, негативно на показателях сказались и неблагоприятные погодные условия. Все работы, запланированные к реализации в 2016 году, но невыполненные включены к реализации в 2017 году, в том числе и ремонт 48 лифтов в 16 многоквартирных домах.

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Напомним, в соответствии с утвержденным краткосрочным планом в 2017 году планируется провести работы в 1 тысяче 534 многоквартирных домах на общую сумму 5,09 миллиарда рублей. В отличие от прошлого года договоры на разработку проектно-сметной документации и оказание услуг по строительному контролю на объекты капремонта 2017 года были заключены еще в августе-сентябре 2016 года. Чиновники надеются, что это позволит Региональному оператору выполнить все взятые на себя обязательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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