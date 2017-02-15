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Челябинск

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Публикации за 15.02.17

«Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь»: спикер Челябинской Думы предложил открыть спортсекции в разваливающейся школе / Деньги на ремонт обещает поискать

«Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь»: спикер Челябинской Думы предложил открыть спортсекции в разваливающейся школе Деньги на ремонт обещает поискать

Председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров предложил вернуть бегущих из разрушающейся школы детей с помощью спортивных секций.

Как сообщили РИА в пресс-службе Челябинской городской Думы, члены родительского комитета школы №140 пожаловались на плачевное состояние здания учебного заведения в региональную общественную приемную Дмитрия Медведева.

По их словам, это стало причиной массового оттока учеников в соседние школы. Стоит вопрос едва ли не о закрытии 140-й школы: сейчас там учатся всего 180 учеников при плановой загрузке в 700 человек.

Зданию исполнилось 55 лет. К своему юбилею оно подошло с фасадом, из которого выпадают кирпичи. В спортивном зале дела обстоят еще хуже: некоторые окна затянуты полиэтиленом, а баскетбольные щиты держатся на честном слове. В туалетах срочно нужно менять всю систему канализации – старая давно не справляется со своими функциями.

Директор МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска» Алла Сычева сказала, что понимает тревогу родителей, но денег на полный ремонт здания нет. И в ближайшее время не предвидится.

На выручку чиновникам пришел председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Нет, он не нашел необходимые для ремонта средства. Спикер собрания депутатов предложил подумать, как привлечь в разваливающуюся школу спортивные секции. Г-н Мошаров уверен, что родители, переводящие своих детей в другие учебные заведения из страха за их жизнь и здоровье, вернут ребятишек обратно, как только в опасном зале начнут заниматься спортом.

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Что же касается денег на ремонт, то депутаты над этим обещают подумать. «Возможно, выделим их из резервного фонда, – сказал спикер. – Но конечно, все проблемы сразу решить не сможем. Родительскому комитету и руководству школы нужно хорошо посовещаться и расставить приоритеты – что в первую очередь нуждается в ремонте – спортзал или канализация». Придется теперь родителям и дирекции думать, что для них первично: мечта о спортивном возрождении школы или гигиена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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