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Челябинск

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Публикации за 15.02.17

В Челябинске «соцработники» лишили пенсионеров 1,5 миллиона рублей

В Челябинске «соцработники» лишили пенсионеров 1,5 миллиона рублей

В Челябинске осудили мошенницу, обокравшую более десятка стариков.

Как сообщили агентству в пресс-службе областной прокуратуры, в период с 15 февраля по 24 апреля 2016 года челябинка вместе с соучастницей стучалась в дверь пожилым людям. Представляясь в разное время социальным работником, почтальоном, сотрудницей пенсионного фонда или ЖЭКа, аферистка убеждала пенсионеров оплатить разовый взнос с целью увеличения пенсии, а также настаивала на замене старых купюр на новые в связи с проходящей в стране деноминацией валюты.

Введенные в заблуждение челябинцы отдавали мошеннице последние сбережения. Кроме того, преступницы забирали деньги и другие ценности за спиной хозяев: пока одна отвлекала жертву разговором, другая опустошала содержимое тайников.

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Потерпевшими от действий аферисток признаны 14 пенсионеров, общая сумма ущерба составила 1 миллион 407 тысяч 300 рублей.

Впоследствии преступниц задержали. Обвиняемая в мошенничестве полностью признала вину, ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.

В ходе судебного следствия 28-летняя челябинка частично возместила причиненный горожанам ущерб, возвратив пострадавшим 58 тысяч рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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