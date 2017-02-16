Сотрудник главка МВД арестован за фабрикацию дела совладельца ЧТПЗ Андрея Комарова

Публикации за 16.02.17

Басманный суд Москвы заключил под стражу сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Астафурова.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», подполковник МВД обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с незаконным уголовным преследованием совладельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова. По версии следствия, Астафуров участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал данные оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудник полицейского главка вину отрицает, заявляя, что не мог повлиять на решение об уголовном преследовании и ход следствия.

Известно, что в уголовном деле о превышении полномочий с причинением тяжких последствий фигурируют еще несколько сотрудников МВД, однако их имена пока не разглашают.

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Напомним, в марте 2014 года следствие предъявило обвинение в коммерческом подкупе главному собственнику группы ЧТПЗ и его адвокату Александру Шибанову. Согласно материалам дела, в 2011 году одна из организаций группы ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 миллиарда рублей. С целью сокрытия данного факта подозреваемые предложили должностному лицу, осуществлявшему проверку обоснованности расходования бюджетных денег, 300 тысяч долларов США за положительное заключение по итогам ревизии. Чиновник обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В июне 2015 года уголовное дело направили в Генпрокуратуру, однако обвинительное заключение так и не утвердили: материалы возвратили в СКР для доследования и устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. В феврале 2016 года уголовное преследование Комарова и Шибанова признали незаконным. Дело закрыли в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За владельцем ЧТПЗ и его коллегой признали право на реабилитацию.

Челябинск, Юлия Димова

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