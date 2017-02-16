NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

Сотрудник главка МВД арестован за фабрикацию дела совладельца ЧТПЗ Андрея Комарова

Сотрудник главка МВД арестован за фабрикацию дела совладельца ЧТПЗ Андрея Комарова

Басманный суд Москвы заключил под стражу сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергея Астафурова.

Как передает корреспондент агентства , подполковник МВД обвиняется в превышении должностных полномочий в связи с незаконным уголовным преследованием совладельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова. По версии следствия, Астафуров участвовал в оперативной разработке Комарова и фальсифицировал данные оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудник полицейского главка вину отрицает, заявляя, что не мог повлиять на решение об уголовном преследовании и ход следствия.

Известно, что в уголовном деле о превышении полномочий с причинением тяжких последствий фигурируют еще несколько сотрудников МВД, однако их имена пока не разглашают.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, в марте 2014 года следствие предъявило обвинение в коммерческом подкупе главному собственнику группы ЧТПЗ и его адвокату Александру Шибанову. Согласно материалам дела, в 2011 году одна из организаций группы ЧТПЗ необоснованно получила из бюджета более 1,8 миллиарда рублей. С целью сокрытия данного факта подозреваемые предложили должностному лицу, осуществлявшему проверку обоснованности расходования бюджетных денег, 300 тысяч долларов США за положительное заключение по итогам ревизии. Чиновник обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В июне 2015 года уголовное дело направили в Генпрокуратуру, однако обвинительное заключение так и не утвердили: материалы возвратили в СКР для доследования и устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. В феврале 2016 года уголовное преследование Комарова и Шибанова признали незаконным. Дело закрыли в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. За владельцем ЧТПЗ и его коллегой признали право на реабилитацию.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.17

Родители 13-летнего челябинского шумахера, опубликовавшего скандальное видео, не отрицают, что их сын – гонщик. / 16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: немножко Ташкент и Вексельберг.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter