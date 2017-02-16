Каждый второй челябинец недоволен работой общественного транспорта

Публикации за 16.02.17

Половина жителей Челябинска недовольны работой городского общественного транспорта. Это показал социологический опрос, проведенный сотрудниками Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводилось 10-13 февраля, опрошено 700 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

В ходе исследования выяснилось, что 12,4% челябинцев совершенно не удовлетворены работой городского транспорта. Еще 37,5% ответили, что скорее не удовлетворены.

Полностью довольны тем, как работает транспорт, лишь 6,6% опрошенных. 42,1% признали, что эта сфера функционирует относительно сносно. Затруднились ответить на вопрос 1,5% челябинцев.

Рассматривая ответы респондентов в разрезе конкретного вида городского пассажирского транспорта, можно отметить, что наибольшее число удовлетворенных зафиксировано в группе горожан, пользующихся трамваем – 58,1%, при этом 25,8% вообще не имеют претензий.

На втором месте – маршрутные такси, их работой довольны 52,1% опрошенных. Практически не отстает от маршруток и троллейбус – распределения ответов горожан примерно одинаковы, с одной лишь оговоркой – целиком и полностью их работой не удовлетворен ни один из опрошенных, а вот скорее удовлетворены 52%.

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Аутсайдером рейтинга стали городские автобусы: недовольны работой две трети (70%) из тех, кто использует их как основной вид транспортного средства для передвижения по городу. Скорее удовлетворен лишь каждый четвертый опрошенный. Полностью довольных нет вообще.

Челябинск, Виктор Елисеев

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