NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

Каждый второй челябинец недоволен работой общественного транспорта

Каждый второй челябинец недоволен работой общественного транспорта

Половина жителей Челябинска недовольны работой городского общественного транспорта. Это показал социологический опрос, проведенный сотрудниками Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Как передает корреспондент РИА , исследование проводилось 10-13 февраля, опрошено 700 человек. Статистическая погрешность составила 4%.

В ходе исследования выяснилось, что 12,4% челябинцев совершенно не удовлетворены работой городского транспорта. Еще 37,5% ответили, что скорее не удовлетворены.

Полностью довольны тем, как работает транспорт, лишь 6,6% опрошенных. 42,1% признали, что эта сфера функционирует относительно сносно. Затруднились ответить на вопрос 1,5% челябинцев.

Рассматривая ответы респондентов в разрезе конкретного вида городского пассажирского транспорта, можно отметить, что наибольшее число удовлетворенных зафиксировано в группе горожан, пользующихся трамваем – 58,1%, при этом 25,8% вообще не имеют претензий.

На втором месте – маршрутные такси, их работой довольны 52,1% опрошенных. Практически не отстает от маршруток и троллейбус – распределения ответов горожан примерно одинаковы, с одной лишь оговоркой – целиком и полностью их работой не удовлетворен ни один из опрошенных, а вот скорее удовлетворены 52%.

«Новый День – Челябинск» , и

Аутсайдером рейтинга стали городские автобусы: недовольны работой две трети (70%) из тех, кто использует их как основной вид транспортного средства для передвижения по городу. Скорее удовлетворен лишь каждый четвертый опрошенный. Полностью довольных нет вообще.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

Сотрудник главка МВД арестован за фабрикацию дела совладельца ЧТПЗ Андрея Комарова. / Родители 13-летнего челябинского шумахера, опубликовавшего скандальное видео, не отрицают, что их сын – гонщик. / 16 февраля ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter