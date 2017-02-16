Пусть идут и работают: на Южном Урале предложили отменить новогодние каникулы

Публикации за 16.02.17

В пылу борьбы за трезвость челябинские общественники предложили отменить новогодние каникулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое предложение прозвучало в ходе круглого стола «Правовое регулирование оборота алкогольной продукции на территории Челябинской области».

Эту встречу Общественная палата региона организовала, чтобы обсудить инициативу введения региональных ограничений на торговлю спиртным, а также закон, внесенный в Законодательное собрание Челябинской области одним из депутатов.

Напомним, согласно законопроекту предлагается ограничить розничную торговлю алкогольной продукцией в дни официальных праздников, сократить время реализации спиртного до 12 часов в сутки, а также наделить органы местного самоуправления правом вводить собственные ограничения в дни массовых мероприятий. Пока предлагается распространить запрет на 5 дней в году, связанные с молодежными праздниками.

Однако не все участники круглого стола оказались удовлетворены столь мягкой мерой. «Будем считать это пробным шагом, – отметил начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов. – Но вообще хочется спросить: господа, а почему же мы забыли о наших рождественских каникулах?»

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Но и этого некоторым общественникам показалось мало. Так, руководитель общественной приемной губернатора в Тракторозаводском районе областного центра Игорь Вахитов заявил, что новогодние каникулы нужно вообще отменить. «Выходили же мы раньше уже 3 января на работу», – напомнил общественник. По словам г-на Вахитова, если вернуться к этой практике, то тогда не будет проблем ни с падением покупательской способности населения в послепраздничные дни, ни со здоровьем.

Владислав Смирнов отметил, что Россия по количеству выходных дней среди других стран занимает как раз среднее положение. Но это общественника не убедило, и под занавес круглого стола он даже предложил обратиться с инициативой отмены новогодних каникул к законодателям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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