Златоусту выберут нового главу

Публикации за 16.02.17

В Златоусте утвержден состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе городского собрания депутатов, решение о проведении конкурса по выборам главы округа принято в связи с истечением 20 мая 2017 года срока полномочий действующего мэра Вячеслава Жилина.

Прием заявок с проверкой правил оформления и регистрацией документов продлится со 2 по 16 марта. Затем до конца апреля будут проанализированы все данные, поступившие от претендентов на пост главы.

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В качестве членов конкурсной комиссии выступят зампредседателя собрания депутатов Марат Сафиев, руководитель общественной палаты Златоуста Марина Упит и председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Александр Романов.

Предварительное заседание конкурсной комиссии назначено на 3 мая 2017 года.

Выборы главы Златоуста пройдут на заседании городского собрания депутатов 18 мая.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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