На Южном Урале матерями становятся в 12 лет, а отцами – в 15

Публикации за 16.02.17

В 2016 году зарегистрировано 46 тысяч 819 новорожденных южноуральцев. Об этом сообщил региональный государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 24 тысячи 11 новорожденных – мальчики, 22 тысячи 808 – девочки.

В прошедшем году родители 611 раз праздновали появление двойняшек, а в 5 семьях родились сразу трое малышей.

Самым распространенным возрастом среди мам, по данным комитета, оказались 29 лет. Отцами чаще всего становились 28-летние южноуральцы.

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Самой юной мамой оказалась 12-летняя челябинка. Самому молодому отцу было 15 лет.

Отличились и возрастные родители. Так, в 2016 году мамой стала 52-летняя жительница Челябинской области, а отцом – 75-летний южноуралец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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