40-летний южноуралец заразил ВИЧ девочку-подростка

Публикации за 16.02.17

Юная жительница Чебаркульского района подхватила ВИЧ от 40-летнего любовника.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе МВД Чебаркуля, факт интимной близости взрослого мужчины с несовершеннолетней жительницей накануне обнаружили инспекторы ПДН.

В ходе проверки выяснилось, что любовные отношения по обоюдному согласию продолжалась два месяца – с ноября 2016 года.

Также установлено, что горожанин, зная о наличии у него ВИЧ-инфекции, неоднократно вступал в половую связь с юной партнершей. В результате несовершеннолетняя заразилась вирусом иммунодефицита.

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По данному факту полицейские возбудили сразу два уголовных дела – по части 1 статьи 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а также по части 3 статьи 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 4 и 8 лет соответственно.

Отметим, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за серию краж и преступления против личности.

В настоящий время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовных дел продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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