Следственный комитет подключился к расследованию случаев нападений на врачей скорой помощи в Челябинске

Публикации за 16.02.17

Следственный комитет начал собственное расследование случаев нападений на врачей Челябинской станции скорой помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало доследственную проверку по информации СМИ о применении насилия в отношении медиков.

Напомним, 12 февраля в одной из квартир в Металлургическом районе областного центра мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения начал натравливать овчарку на врачей бригады скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сыну и удерживал их в квартире.

Еще один инцидент произошел 13 февраля в том же районе Челябинска: житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить в спину ножом врача бригады скорой медицинской помощи. У мужчины нож забрал фельдшер, занимавшийся единоборствами.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, медики сразу обратились с заявлением в полицию, и в ОМВД по Металлургическому району также организовали доследственную проверку.

Врачи продолжают ходить на работу, отмечая, что это их долг. Кстати, фельдшер, защитивший врача 13 февраля, отмечает, что не первый раз попадает в такие ситуации: однажды на него и с пистолетом нападали, но тогда тоже все обошлось», – сообщили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

40-летний южноуралец заразил ВИЧ девочку-подростка. / На Южном Урале матерями становятся в 12 лет, а отцами – в 15. / Златоусту выберут нового главу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»