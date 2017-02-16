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Публикации за 16.02.17

Следственный комитет подключился к расследованию случаев нападений на врачей скорой помощи в Челябинске

Следственный комитет подключился к расследованию случаев нападений на врачей скорой помощи в Челябинске

Следственный комитет начал собственное расследование случаев нападений на врачей Челябинской станции скорой помощи.

Как сообщили РИА в следственном управлении СКР по Челябинской области, ведомство начало доследственную проверку по информации СМИ о применении насилия в отношении медиков.

Напомним, 12 февраля в одной из квартир в Металлургическом районе областного центра мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения начал натравливать овчарку на врачей бригады скорой медицинской помощи, приехавших на вызов к его сыну и удерживал их в квартире.

Еще один инцидент произошел 13 февраля в том же районе Челябинска: житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался ударить в спину ножом врача бригады скорой медицинской помощи. У мужчины нож забрал фельдшер, занимавшийся единоборствами.

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Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, медики сразу обратились с заявлением в полицию, и в ОМВД по Металлургическому району также организовали доследственную проверку.

Врачи продолжают ходить на работу, отмечая, что это их долг. Кстати, фельдшер, защитивший врача 13 февраля, отмечает, что не первый раз попадает в такие ситуации: однажды на него и с пистолетом нападали, но тогда тоже все обошлось», – сообщили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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