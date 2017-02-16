Призрак «маньяка с ЧТЗ» вновь терроризирует Челябинск

Публикации за 16.02.17

В Тракторозаводском районе Челябинска вновь начались нападения на женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы сообщают о новых нападениях на женщин. Этой информацией поделилась 15 февраля одна из горожанок в социальных сетях.

«Ребята, особенно девушки и женщины. Сегодня к нам приходил участковый и рассказал, что в районе объявился насильник. В 19 часов он попытался изнасиловать женщину на Южноуральской, 13, но был испуган соседями, спустя время на Комарова, 127 он опять попытался совершить преступление, но так же его спугнули. Участковый рассказал приметы: мужчина в возрасте, примерно 50 лет, низкого роста, некрупный, одет в дублёнку. Будьте аккуратны!»

В пресс-службе УМВД по Челябинску информацию о нападениях подтвердили, однако отметили, что пока нельзя сказать, совершил ли их один и тот же человек.

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Напомним, около года назад областной центр всколыхнула история о серийном насильнике. Тогда впервые о случаях изнасилований информация появилась после нескольких нападений на несовершеннолетних девушек в Тракторозаводском районе. Почти сразу преступник получил в СМИ известность как «маньяк с ЧТЗ».

В сентябре 2016 года в аэропорту Кольцово был задержан подозреваемый в серии изнасилований и грабежей Вадим Есипов. Всего ему предъявили обвинение в 22 преступлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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