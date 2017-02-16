NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

Призрак «маньяка с ЧТЗ» вновь терроризирует Челябинск

Призрак «маньяка с ЧТЗ» вновь терроризирует Челябинск

В Тракторозаводском районе Челябинска вновь начались нападения на женщин.

Как передает корреспондент РИА , челябинцы сообщают о новых нападениях на женщин. Этой информацией поделилась 15 февраля одна из горожанок в социальных сетях.

«Ребята, особенно девушки и женщины. Сегодня к нам приходил участковый и рассказал, что в районе объявился насильник. В 19 часов он попытался изнасиловать женщину на Южноуральской, 13, но был испуган соседями, спустя время на Комарова, 127 он опять попытался совершить преступление, но так же его спугнули. Участковый рассказал приметы: мужчина в возрасте, примерно 50 лет, низкого роста, некрупный, одет в дублёнку. Будьте аккуратны!»

В пресс-службе УМВД по Челябинску информацию о нападениях подтвердили, однако отметили, что пока нельзя сказать, совершил ли их один и тот же человек.

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, около года назад областной центр всколыхнула история о серийном насильнике. Тогда впервые о случаях изнасилований информация появилась после нескольких нападений на несовершеннолетних девушек в Тракторозаводском районе. Почти сразу преступник получил в СМИ известность как «маньяк с ЧТЗ».

В сентябре 2016 года в аэропорту Кольцово был задержан подозреваемый в серии изнасилований и грабежей Вадим Есипов. Всего ему предъявили обвинение в 22 преступлениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

Следственный комитет подключился к расследованию случаев нападений на врачей скорой помощи в Челябинске. / 40-летний южноуралец заразил ВИЧ девочку-подростка. / На Южном Урале матерями становятся в 12 лет, а отцами – в 15.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter