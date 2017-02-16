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Челябинск

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Публикации за 16.02.17

В Челябинске до конца марта обещают ввести единый проездной / Пока только в тестовом режиме

В Челябинске до конца марта обещают ввести единый проездной Пока только в тестовом режиме

Единый билет для проезда в городском транспорте должен появиться в Челябинске до конца марта.

Как сообщили РИА в управлении транспорта Челябинска, за основу решено взять уже существующие транспортные карты.

«Мы планируем начать тестировать единый проездной билет до конца первого квартала 2017 года, – рассказал директор МУП «Служба организации движения» Василий Муленков. – Думаю, что пассажиры оценят удобство данного продукта. Челябинск – достаточно протяженный город, где практически невозможно ездить без пересадок. Единый проездной позволит пассажирам, заплатив один раз, в течение часа менять транспорт на пути следования». В настоящее время разрабатывается технический механизм работы нового продукта.

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Следует отметить, что, прежде всего, единый проездной начнет действовать в трамваях, троллейбусах и автобусах. Впоследствии его будут использовать и частные перевозчики. Ряд участников рынка уже выразили готовность, присоединиться к эксперименту.

О стоимости проездного и разрешенном количестве поездок пока не сообщается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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