В Челябинской области полгода сливают нечистоты в реликтовый сосновый бор

Публикации за 16.02.17

Жители Сосновского района заявили об экологическом бедствии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Областную экологическую приемную поступила жалоба от жительницы поселка Звездный, расположенного в Краснопольском сельском поселении.

Женщина сообщила, что в сосновом бору сливаются канализационные стоки.

Экологи-активисты установили, что в микрорайоне, где расположен поселок Звездный, построено семь 10-этажных домов, ежедневно сбрасывающих в канализацию около 560 кубометров. «Мы предполагаем, что стоки из этого поселка через коллектор попадают в лес, – рассказал член общественного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

– Выявлено, что из коллектора выходит три рукава трубы, по которым под напором бегут фекальные стоки в реликтовый сосновый бор».

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По утверждению жителей, стоки бегут уже на протяжении полугода, и масштаб бедствия посчитать очень сложно. «По нашим подсчетам, ущерб окружающей среде составляет около 100 тысяч кубов стоков за весь период», – отметил общественник.

Материалы обследования переданы в министерство экологии Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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