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Публикации за 16.02.17

В Челябинской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом

В Челябинской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом

Челябинские медики заявили об устойчивом снижении заболеваемости алкоголизмом в регионе.

Как передает корреспондент РИА , за последние 8 лет число наблюдающихся у психиатра-нарколога южноуральцев с диагнозом «алкоголизм» сократилось почти вдвое. Об этом сообщил главный врач Челябинской областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский.

Так, если в 2008 году в Челябинской области под медицинским наблюдением находилось более 70 тысяч человек, то в настоящее время – 36 тысяч человек. Снижается и число наблюдающихся у нарколога-психиатра несовершеннолетних: с 4 тысяч 115 в 2009 году до 850 на сегодняшний день.

Еще одно подтверждение позитивной тенденции – снижение числа зарегистрированных случаев алкогольных психозов. В 2008 году южноуральские медики зарегистрировали 1 тысячу 695 случаев, в 2016-м – 919. Это самый низкий показатель за все постсоветское время.

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Правда, на фоне цифр советского периода становится ясно, что стремиться есть к чему, отметил Борис Изаровский. Так, , в 1985 году, накануне объявления антиалкогольной кампании, в Челябинской области было зарегистрировано всего 465 случаев алкогольного психоза. А три года спустя этот показатель едва превысил 170.

Челябинск, Виктор Елисеев

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