В Челябинской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом

Публикации за 16.02.17

Челябинские медики заявили об устойчивом снижении заболеваемости алкоголизмом в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 8 лет число наблюдающихся у психиатра-нарколога южноуральцев с диагнозом «алкоголизм» сократилось почти вдвое. Об этом сообщил главный врач Челябинской областной клинической наркологической больницы Борис Изаровский.

Так, если в 2008 году в Челябинской области под медицинским наблюдением находилось более 70 тысяч человек, то в настоящее время – 36 тысяч человек. Снижается и число наблюдающихся у нарколога-психиатра несовершеннолетних: с 4 тысяч 115 в 2009 году до 850 на сегодняшний день.

Еще одно подтверждение позитивной тенденции – снижение числа зарегистрированных случаев алкогольных психозов. В 2008 году южноуральские медики зарегистрировали 1 тысячу 695 случаев, в 2016-м – 919. Это самый низкий показатель за все постсоветское время.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Правда, на фоне цифр советского периода становится ясно, что стремиться есть к чему, отметил Борис Изаровский. Так, , в 1985 году, накануне объявления антиалкогольной кампании, в Челябинской области было зарегистрировано всего 465 случаев алкогольного психоза. А три года спустя этот показатель едва превысил 170.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

В Челябинской области полгода сливают нечистоты в реликтовый сосновый бор. / В Челябинске до конца марта обещают ввести единый проездной. Пока только в тестовом режиме. / Призрак «маньяка с ЧТЗ» вновь терроризирует Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»