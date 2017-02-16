В Челябинске водитель троллейбуса едва не угробил полсалона из-за ста рублей

Публикации за 16.02.17

Водитель челябинского троллейбуса едва не отправил половину салона в больницу из-за ста рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел несколько дней назад. Сегодня о нем рассказал один из челябинцев в социальных сетях.

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«Тут на днях было. Еду по проспекту Ленина на троллейбусе, – написал пользователь, пожелавший остаться неизвестным. – Вдруг водила – бац! – по тормозам. Народ весь попадал. Что такое, что случилось? «Рога» отцепились? Врезались или, Боже упаси, сбили кого? Нет! Просто водитель оказался глазастым. Он вышел из троллейбуса, отошел назад метра на три, поднял лежавшую на асфальте сторублевую купюру, и мы поехали дальше…»

Челябинск, Виктор Елисеев

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