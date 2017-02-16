NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.02.17

На Южном Урале предложили ввести льготы для владельцев грузовиков и автобусов

На Южном Урале предложили ввести льготы для владельцев грузовиков и автобусов

В Челябинской области предлагают ввести 50% льготы на транспортный налог для владельцев автобусов и грузовых автомобилей. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА , преференции должны предоставляться владельцам отечественных автобусов и грузовых автомобилей, оснащенных двигателями, соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-4, с мощностью свыше 150 лошадиных сил. Транспорт должен находится на балансе лизингодателя и быть переданным в лизинг на срок не менее 1 года,

Авторы инициативы надеются таким образом стимулировать интерес к российскому автопрому, сократить уровень загрязнения атмосферы, а также снизить градус протестных настроений среди водителей большегрузов, которые с 2014 обязаны платить дополнительные пошлины и транспортные сборы за каждый пройденный километр автомагистрали.

Напомним, транспортный налог был введен в России в 2003 году с целью улучшения состояния дорог и повышения ответственности водителей.

Схема практически сразу же была признана несовершенной, самая главная проблема: кроется в том, что российские водители вынуждены оплачивать не только его, но и акциз на бензин. Таким образом, в России создана уникальная ситуация, когда владельцы автомобилей облагаются двойным налогом.

А с 2015 года взимается дополнительный сбор с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн – тоже в счет возмещения ущерба автомобильным дорогам.

Однако, учитывая вектор финансовой политики в транспортной сфере: экономический блок правительства заблокировал инициативу по отмене транспортного налога, не желая терять 150 млрд рублей в год, отмена льготных коэффициентов в системе «Платон», эксперты не высоко оценивают вероятность введения льгот в Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.02.17

В Челябинске водитель троллейбуса едва не угробил полсалона из-за ста рублей. / В Челябинской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости алкоголизмом. / Великий пост начался – гаджеты в сторону: ученый-медик назвал самые опасные игры для православных (ФОТО, ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter