На Южном Урале предложили ввести льготы для владельцев грузовиков и автобусов

Публикации за 16.02.17

В Челябинской области предлагают ввести 50% льготы на транспортный налог для владельцев автобусов и грузовых автомобилей. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преференции должны предоставляться владельцам отечественных автобусов и грузовых автомобилей, оснащенных двигателями, соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-4, с мощностью свыше 150 лошадиных сил. Транспорт должен находится на балансе лизингодателя и быть переданным в лизинг на срок не менее 1 года,

Авторы инициативы надеются таким образом стимулировать интерес к российскому автопрому, сократить уровень загрязнения атмосферы, а также снизить градус протестных настроений среди водителей большегрузов, которые с 2014 обязаны платить дополнительные пошлины и транспортные сборы за каждый пройденный километр автомагистрали.

Напомним, транспортный налог был введен в России в 2003 году с целью улучшения состояния дорог и повышения ответственности водителей.

Схема практически сразу же была признана несовершенной, самая главная проблема: кроется в том, что российские водители вынуждены оплачивать не только его, но и акциз на бензин. Таким образом, в России создана уникальная ситуация, когда владельцы автомобилей облагаются двойным налогом.

А с 2015 года взимается дополнительный сбор с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн – тоже в счет возмещения ущерба автомобильным дорогам.

Однако, учитывая вектор финансовой политики в транспортной сфере: экономический блок правительства заблокировал инициативу по отмене транспортного налога, не желая терять 150 млрд рублей в год, отмена льготных коэффициентов в системе «Платон», эксперты не высоко оценивают вероятность введения льгот в Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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