Здоровье южноуральцев не должно противоречить интересам бизнеса: проблема, когда, кому и сколько пить, обрастает любопытными нюансами

Публикации за 16.02.17

На Южном Урале предложили ограничить продажу алкоголя в дни официальных молодежных и детских праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свою инициативу депутат Законодательного собрания Челябинской области Илья Бархатов обосновал заботой о здоровье подрастающего поколения.

Правда, южноуральский губернатор Борис Дубровский, хоть и поддержал инициативу, но оговорился: надо, дескать, обсудить этот вопрос с общественностью. Некоторые, было, подумали, что законопроект вынесут на публичные слушания. Ан нет. Решили ограничиться круглым столом, который и прошел сегодня под эгидой Общественной палатой Челябинской области.

Больше всего вопросов у участников круглого стола вызвали сами даты. И в этом нет ничего удивительного. Достаточно взглянуть на перечень: День российского студенчества, День защиты детей, День российской молодежи, День знаний и Международный день студентов. Мягко говоря, не самые алкогольно-опасные дни.

Как может обезопасить студенческую печень запрет продажи алкогольных напитков в День российской молодежи и Международный день студентов? Много ли молодых людей, вообще, вспомнят, когда их празднуют? Представитель министерства здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова вынуждена была признать, что эти дни мало чем отличаются от любого другого в календаре. В отличие, к примеру, от Нового года или 8 марта. Или, раз уж депутат так печется о молодежи, от последнего звонка или выпускного. Но последние «особо пьяные» даты народный избранник в перечень почему-то не включил.

Однако, понимая, что это замечание сделало совсем уж шаткой позицию депутата, чиновница оговорилась, что даты вполне себе подходящие с точки зрения патриотического воспитания. Какое отношение к патриотизму имеет Международный день защиты детей и Международный же день студентов, правда, не уточнила.

Усомнились в целесообразности нового закона и в бизнес-сообществе. «Запрет не снизит потребление алкоголя, – уверен пивовар Илья Ротенберг. – Будут закупать заранее и выпивать больше, чем до запрета».

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Инициатива обсуждалась почти полтора часа. Однако, в конечном счете, представители общественности так и не пришли к общему знаменателю. Но выносить дискуссию за стены Общественной палаты воздержались. «Зачем нам спрашивать у горожан? – удивленно отреагировал на предложение председателя ОП Олега Дубровина провести опрос в одной из групп «ВКонтакте» еще один представитель бизнес-сообщества. – Эксперты высказали свое мнение».

На месте «главного общественника» г-ну Дубровину впору бы возмутиться столь пренебрежительным отношением к обществу, гласом коего как бы призвана служить Общественная палата. Но он не возмутился. И действительно. Зачем? Ведь сам председатель областной ОП считает, что «нужно обеспечить баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса», о чем и поспешил сообщить, комментируя законодательную инициативу. Удивительная позиция: здоровье людей для нас, конечно, важно, но только пока это не противоречит интересам бизнеса. Теперь будем знать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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