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Публикации за 16.02.17

Собрание депутатов Чесменского района осталось без главы

Собрание депутатов Чесменского района осталось без главы

Спикер собрания депутатов Чесменского района ушла в отставку.

Как передает корреспондент РИА , депутаты муниципального парламента приняли отставку председателя собрания Ольги Яниной. Внеочередная сессия, на которой будет выбран новый спикер, состоится 27 февраля.

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Ольга Янина настаивает, что подала в отставку исключительно по личным причинам. Однако ряд экспертов отмечает, что спикер так и не сработалась с новым главой Чесменского района Сергеем Давыдовым, что и подтолкнуло ее к решению оставить председательское кресло.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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