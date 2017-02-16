Собрание депутатов Чесменского района осталось без главы

Публикации за 16.02.17

Спикер собрания депутатов Чесменского района ушла в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты муниципального парламента приняли отставку председателя собрания Ольги Яниной. Внеочередная сессия, на которой будет выбран новый спикер, состоится 27 февраля.

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Ольга Янина настаивает, что подала в отставку исключительно по личным причинам. Однако ряд экспертов отмечает, что спикер так и не сработалась с новым главой Чесменского района Сергеем Давыдовым, что и подтолкнуло ее к решению оставить председательское кресло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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