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Челябинск

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Публикации за 16.02.17

Четыре города Челябинской области накроет смог

Четыре города Челябинской области накроет смог

В четырех городах Южного Урала введен режим НМУ.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МЧС, на территории Челябинска, Карабаша, Коркино и Сатки, Челябинск с 19:00 16 февраля до 19:00 17 февраля ожидаются НМУ 1 степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия).

В ведомстве рекомендуют южноуральцам не выходить без серьезной причины из дома. «Употребляйте как можно больше воды, но предпочтение отдайте минеральной щелочной воде или кисло-молочной продукции, – советуют в МЧС. – Так же будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться. Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, поэтому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок. Обязательно принимайте поливитамины: они окажут антитоксическое действие. Дверные и оконные проемы проткните влажными тряпками. Носите защитную маску».

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«Сердечники», «легочники» и аллергики помимо масок обязательно должны принимать соответствующие препараты, продолжают в ведомстве. «Предпочитайте одежду из натуральных тканей, – советуют в пресс-службе ГУ МЧС региона. – Периодически принимайте контрастный душ. При необходимости промывайте нос и горло. В еде отдайте предпочтение легкой пище. Откажитесь от алкогольных напитков. В случае постоянной отдышки, кашля и бессонницы срочно обратитесь к врачу».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.02.17

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