NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.02.17

Новый «маньяк с ЧТЗ» оказался обычным грабителем

Новый «маньяк с ЧТЗ» оказался обычным грабителем

ГУ МВД по Челябинской области озвучило свою версию нападений в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как уже сообщало , в социальных сетях челябинцы вновь сообщили о появлении насильника в Тракторозаводском районе областного центра. По словам горожан, мужчина совершил уже два нападения на женщин.

В полицейском главке версию о новом маньяке отвергли.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, нападения на челябинок были совершены с целью завладения их личным имуществом.

«В ряде СМИ размещена информация, что в Челябинске появился «насильник». Главное управление МВД России по Челябинской области не подтверждает данный факт, так в ходе опроса пострадавших, полицейскими установлено, что злоумышленник не проявлял действий сексуального характера», – заявили в ведомстве.

Полицейскими города Челябинска по фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица причастного к нападению и его задержанию.

«Новый День – Челябинск» , и

Приметы разыскиваемого: возраст 50-55 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо славянской внешности, губы тонкие. Был одет: шапка вязанная черного цвета, коричневая дубленка (куртка), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о разыскиваемом или его местонахождении, с просьбой сообщить об этом по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинский живодер заявил, что он не преступник, а мститель. / В Челябинске нашли труп 14-летней девочки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter