Новый «маньяк с ЧТЗ» оказался обычным грабителем

Публикации за 17.02.17

ГУ МВД по Челябинской области озвучило свою версию нападений в Тракторозаводском районе Челябинска.

Как уже сообщало «Новый День», в социальных сетях челябинцы вновь сообщили о появлении насильника в Тракторозаводском районе областного центра. По словам горожан, мужчина совершил уже два нападения на женщин.

В полицейском главке версию о новом маньяке отвергли.

По информации ГУ МВД по Челябинской области, нападения на челябинок были совершены с целью завладения их личным имуществом.

«В ряде СМИ размещена информация, что в Челябинске появился «насильник». Главное управление МВД России по Челябинской области не подтверждает данный факт, так в ходе опроса пострадавших, полицейскими установлено, что злоумышленник не проявлял действий сексуального характера», – заявили в ведомстве.

Полицейскими города Челябинска по фактам нападений возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лица причастного к нападению и его задержанию.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Приметы разыскиваемого: возраст 50-55 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, лицо славянской внешности, губы тонкие. Был одет: шапка вязанная черного цвета, коричневая дубленка (куртка), спортивные брюки (трико) темного или серого цвета.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о разыскиваемом или его местонахождении, с просьбой сообщить об этом по телефону 02 либо в ближайший отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

17 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / Челябинский живодер заявил, что он не преступник, а мститель. / В Челябинске нашли труп 14-летней девочки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»