Не кормила, не одевала, научила материться: в Челябинской области отдали под суд нерадивую мамашу

Публикации за 17.02.17

В Кыштыме будут судить нерадивую мамашу, морившую голодом двухлетнего сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанном с жестоким обращением.

По данным прокуратуры Кыштыма, жительница одного из поселков Южного Урала приехала в город вместе со своим двухлетним сыном осенью 2016 года. Как потом объяснила она сама, чтобы найти работу. Однако в действительности женщина вместе с подругой, у которой поселилась, три месяца пили, часто даже забывая покормить малыша.

«Женщина совершенно не занималась воспитанием ребенка, – цитирует «Кыштымский рабочий» заместителя прокурора Кыштыма Константина Паутова. – Она его толком не кормила, не мыла. Зимой он ходил по улице в осенней куртке. В два года он еще очень плохо говорит, зато четко произносит матерные слова, которых «нахватался» от матери». Сейчас мальчик живет в кыштымском социальном приюте для детей и подростков.

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Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. Кстати, в отношении старшего ребенка женщина уже лишена родительских прав.

Челябинск, Виктор Елисеев

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