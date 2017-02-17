Каждый десятый россиянин не дружит с головой / Психиатры назвали самые безумные регионы России

Публикации за 17.02.17

Минздрав и Исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского раскрыли статистику о психическом здоровье россиян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее остро дело с душевным здоровьем обстоит в Алтайском крае (под диспансерным наблюдением с различными диагнозами находится по 6 тысяч 365 человек из каждой сотни тысяч), Чукотском автономном округе (здесь уровень заболеваемости составляет 5 тысяч 172 на 100 тысяч), на Ямале (4 тысячи 592), а также в Пермском (4 тысячи 225) и Красноярском (3 тысячи 963) краях.

В европейской части России наихудшая ситуация в Тверской, занимающей шестое место с показателем 3 тысячи 958 на 100 тысяч человек. Седьмое место занимает Челябинская область (3 тысячи 785 на 100 тысяч населения).

Самые здоровые регионы с точки зрения психиатров: Чечня (937 на 100 тысяч), Ингушетия (1 тысяча 110), Северная Осетия (1 тысяча 362), Кабардино-Балкария (1 тысяча 455) и Москва (1 тысяча 739).

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Всего под диспансерным наблюдением на конец 2015 года в России находились более 4 млн человек. Четверть из них страдают от психоза и слабоумия (в том числе 500 тысяч – шизофренией), у 900 тысяч жителей России диагноз «умственная отсталость», еще у 2 миллионов – расстройства непсихотического характера.

«4 миллиона человек – это те, кто обратился, – цитирует «Лайф» руководителя отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии Центра имени Сербского Бориса Казаковцева. – А на самом деле, по некоторым данным, в том числе зарубежным, у нас около 14 миллионов психически больных, это включая и легкие психические, и наркологические расстройства».

Челябинск, Виктор Елисеев

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