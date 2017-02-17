В Каслях несколько многоэтажек, детский сад и частный сектор на неделю остались без воды

Публикации за 17.02.17

В Каслях прокуратура требует наказать МУП «Водоканал», не обеспечивший водой жилые дома и социально-значимые объекты.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, 3 февраля текущего года около 14 часов в результате аварии на напорном коллекторе канализационной станции прекращено водоснабжение жителям ряда многоквартирных домов.

Утром следующего дня централизованное водоснабжение части жилых объектов восстановлено. Исключение составили два многоквартирных дома, муниципальный детский сад №5 и частный сектор одного из районов Каслей. Там из-за перемерзания участка водопровода вода появилась еще спустя неделю, 10 февраля.

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Согласно действующему законодательству, допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды в случае аварий на центральных сетях составляет суммарно 8 часов в месяц и 4 часа единовременно.

По факту нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами в отношении МУП «Водоканал» возбуждено административное производство. Материалы дела направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области.

Кроме того, по итогам проверки главе Каслей объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и привлечение к ответственности в случае причинения крупного ущерба, вреда здоровью граждан или иных тяжких последствий.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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