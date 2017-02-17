В России предъявили жесткие требования к сотрудникам госкорпораций: пухлые губы, тонкие лодыжки

Публикации за 17.02.17

В России устанавливаются новые требования к профессиональным компетенциям сотрудников госкорпораций. Точнее – возвращают уже почти забытые старые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из госкорпораций обратилась в агентства по подбору персонала с просьбой найти им секретаря. Высшее образование и знание языков необязательно, при приеме на работу собеседование не предусмотрено. Для сотрудника главное – внешние данные, поэтому и обратились не к обычным рекрутерам, а в кастинг-агентства, подбирающие актеров и моделей.

При этом требования к кандидатам довольно жесткие: «азиатская внешность, темные длинные красивые волосы, тонкие сухие руки, пухлые губы, длинные ноги и, самое главное, тонкие лодыжки».

Потенциальная секретарша должна быть обязательно веселой и «сервисной» («волнительно представить, что вкладывается в это слово», – комментирует объявление Maximonline.ru).

Зарплата во время испытательного срока небольшая: 60 тысяч рублей, но с потенциалом роста. Работать придется в московском офисе либо у метро «Белорусская», либо у метро «Спортивная».

Объявление провисело на сайтах кастинг-агентств недолго. Видимо, вакансия уже закрыта – секретарша с тонкими лодыжками приступила к решению государственных задач.

Москва, Игорь Юров

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