Переполох в центре Челябинска: возникла угроза взрыва

Публикации за 17.02.17

В Челябинске сотрудников офиса эвакуировали из-за подозрительной коробки.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе УМВД города, сообщение о бесхозном предмете, найденном в помещении кредитного учреждения на улице Цвиллинга, поступило в дежурную часть сегодня в 10 часов 50 минут. На место съехались все экстренные службы. Полицейские оцепили здание и парковку, прилегающую к торгово-развлекательному комплексу «Куба», эвакуировав порядка 30 сотрудников и посетителей офиса.

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В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Подозрительная коробка оказалась пустой. В настоящее время проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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