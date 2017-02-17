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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

Переполох в центре Челябинска: возникла угроза взрыва

Переполох в центре Челябинска: возникла угроза взрыва

В Челябинске сотрудников офиса эвакуировали из-за подозрительной коробки.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД города, сообщение о бесхозном предмете, найденном в помещении кредитного учреждения на улице Цвиллинга, поступило в дежурную часть сегодня в 10 часов 50 минут. На место съехались все экстренные службы. Полицейские оцепили здание и парковку, прилегающую к торгово-развлекательному комплексу «Куба», эвакуировав порядка 30 сотрудников и посетителей офиса.

«Новый День – Челябинск» , и

В ходе обследования территории взрывоопасных предметов не обнаружено. Подозрительная коробка оказалась пустой. В настоящее время проводится проверка, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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