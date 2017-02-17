Томинский ГОК прорывается в школы: в Коркино решили проводить урок, убеждающий детей в безальтернативности несуществующего проекта РМК

Публикации за 17.02.17

В Коркино разработали урок истории, убеждающий старшеклассников в безальтернативности проекта рекультивации угольного разреза с использованием отходов Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конспект занятия активисты движения «Стоп-ГОК» обнаружили на портале «Инфоурок».

Мероприятие под громким названием «Коркинский разрез – «Чудо света» или «Экологическая катастрофа» предназначено для учеников 10-11 классов и ставит своей целью «воспитать у учащихся стремление к овладению знаниями, высоконравственными качествами в процессе изучения истории». Задачи урока: «формирование чувства принадлежности и гордости за свою малую Родину (по всей видимости, автор не в курсе, что в данном случае слово «родина» пишется со строчной буквы. – РИА «Новый День»), свой город; углубить представления учащихся о родном крае; экологическое воспитание учащихся.

Большую часть занятия речь идет, разумеется, об истории Коркинского угольного разреза. Однако к концу урока бодрые сводки о достижениях шахтеров, призванные, по всей видимости, «сформировать чувство гордости» обрываются: «ОАО «Челябинская угольная компания», эксплуатирующее Коркинский угольный разрез, принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области, главе Комитета по экологии и природопользованию Константину Струкову. Разработка разреза наносит огромный ущерб экологии прилегающих территорий и столице Южного Урала – городу Челябинску». Как будто автор конспекта вдруг вспомнил, что нужно же еще и экологическим воспитанием заняться.

«И по прошествии десятков лет огромный угольный карьер и наспех законсервированные шахты продолжают угрожать здоровью и жизни сотен тысяч южноуральцев», – ужасается разработчик урока. И тут же переходит к делу: «Жители Южного Урала обратились с петицией к президенту РФ». В обращении южноуральцы требовали «рекультивировать Коркинский угольный разрез, отравляющий город Челябинск». Разумеется, по мнению авторов петиции, рекультивацией должна заниматься Челябинская угольная компания, разрабатывающая карьер.

Но здесь разработчик занятия делает резкий поворот, и – откуда ни возьмись –радостное известие: «Просьбы южноуральцев были услышаны, и вопросы рекультивации разреза планируется решить за счет Томинского ГОКа (складирование хвостохранилищ)». То есть, это не РМК буквально силой проталкивает свой проект, а как бы правительство России по просьбе южноуральцев уговорило компанию заняться разрезом. Напомним, РМК уже пыталась выдать свои коммерческие планы за государственные. Теперь этот посыл пытаются вбить в головы школьников.

Дальше – больше. «Оборудовать хвостохранилище ГОКа в Коркинском разрезе рекомендовали свердловские ученые, которые проводили экономический аудит проекта предприятия», – продолжает автор конспекта, видимо, забыв, что городу Свердловск вернули его историческое название, и он уже 25 лет называется Екатеринбургом. А заодно и о том, что специалисты Уральского государственного горного университета проводили не экономический, а экологический аудит.

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Но зачем обращать внимание на такие мелочи, если создатель урока на всех парах мчится к главному выводу, ради которого, по всей видимости, и разрабатывалось это чудесное мероприятие. «Люди боятся, что одна проблема превратится в другую. И вместо дымящего котла в центре города появится чаша с ядовитыми отходами. Но сомнения напрасны. Ведь ученые горного университета уже провели экспертизу и посчитали решение о переносе хвостохранилища удачным», – резюмируется в конспекте. И совсем не важно, что экспертиза касалась проекта Томинского ГОКа, а не проекта рекультивации Коркинского разреза, который, как сообщается в тексте конспекта буквально несколькими абзацами выше, начнут разрабатывать в апреле 2017 года.

Но ученикам в таких «нюансах» разбираться не обязательно, тем более что учитель уже предлагает им «вишенку на торте»:

«Очень хочется надеяться, что на гербе Коркинского муниципального района изображено «Чудо света».

Урок окончен, дети и педагоги, переполненные патриотическими чувствами и уверенностью в светлом будущем, расходятся.

«Странно, что никто из родителей не возмущается подобным просветительским урокам, – комментируют челябинцы конспект занятия в Рабочей группе по проблеме Томинского ГОКа. – Вообще-то это скрытая реклама, а реклама в образовательных учреждениях запрещена. Иностранная, с неизвестными бенефициарами компания ведет обработку неокрепших детских умов! Там ведь и техники НЛП могут использовать. О, как!»

Раскритиковали проект занятия и на сайте «Инфоурок»: «На основании каких исследований преподаватель внушает детям подобную информацию? У РМК нет проектной документации, нет аналитики и изучения со всех сторон вопроса, – нет ничего, чтобы делать подобные заявления».

Челябинск, Виктор Елисеев

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