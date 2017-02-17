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Публикации за 17.02.17

Может быть, развод? Южноуральский прокурор потребовал устранить конфликт интересов при закупке продукции Областным аптечным складом

Может быть, развод? Южноуральский прокурор потребовал устранить конфликт интересов при закупке продукции Областным аптечным складом

Южноуральская прокуратура отреагировала на информацию о признаках конфликта интересов при закупке продукции Областным аптечным складом и решила подождать.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки установлено, что ОАО «Областной аптечный склад» нарушило статью 13.3 федерального закона «О противодействии коррупции», не приняв меры, направленные на профилактику коррупционных правонарушений при заключении контрактов.

Напомним, в конце 2016 года предприятие заключило договоры о намерениях поставки в 2017 году по мере необходимости медицинской продукции на сумму более 1 миллиарда рублей с ООО «Корс», ООО «Челфарм». Общественники, наткнувшиеся на эту закупку, выяснили, что обе фирмы принадлежат жене директора по развитию бизнеса ОАО «Областной аптечный склад» Валерия Русалева.

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«По результатам проверки в адрес министра имущества и природных ресурсов Бобракова А.Е., генерального директора АО «Областной аптечный склад» Князева А.А. внесены представления об устранении нарушений законодательства», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Смогут ли теперь эти предприятия продавать продукцию аптечному складу – неизвестно. В прокуратуре ждут рассмотрения направленных представлений. На какую именно реакцию надеются в надзорном ведомстве, непонятно. Возможно, руководство Областного аптечного склада сможет убедить прокурора в отсутствии конфликта интересов при закупке. Или топ-менеджер, к примеру, разведется с супругой, чтобы этот конфликт исключить…

В ведомстве в подробности вдаваться не стали, подчеркнув лишь, что прокуратура не вмешивается в хозяйственную деятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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