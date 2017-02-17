Может быть, развод? Южноуральский прокурор потребовал устранить конфликт интересов при закупке продукции Областным аптечным складом

Публикации за 17.02.17

Южноуральская прокуратура отреагировала на информацию о признаках конфликта интересов при закупке продукции Областным аптечным складом и решила подождать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки установлено, что ОАО «Областной аптечный склад» нарушило статью 13.3 федерального закона «О противодействии коррупции», не приняв меры, направленные на профилактику коррупционных правонарушений при заключении контрактов.

Напомним, в конце 2016 года предприятие заключило договоры о намерениях поставки в 2017 году по мере необходимости медицинской продукции на сумму более 1 миллиарда рублей с ООО «Корс», ООО «Челфарм». Общественники, наткнувшиеся на эту закупку, выяснили, что обе фирмы принадлежат жене директора по развитию бизнеса ОАО «Областной аптечный склад» Валерия Русалева.

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«По результатам проверки в адрес министра имущества и природных ресурсов Бобракова А.Е., генерального директора АО «Областной аптечный склад» Князева А.А. внесены представления об устранении нарушений законодательства», – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Смогут ли теперь эти предприятия продавать продукцию аптечному складу – неизвестно. В прокуратуре ждут рассмотрения направленных представлений. На какую именно реакцию надеются в надзорном ведомстве, непонятно. Возможно, руководство Областного аптечного склада сможет убедить прокурора в отсутствии конфликта интересов при закупке. Или топ-менеджер, к примеру, разведется с супругой, чтобы этот конфликт исключить…

В ведомстве в подробности вдаваться не стали, подчеркнув лишь, что прокуратура не вмешивается в хозяйственную деятельность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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