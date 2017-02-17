NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 17.02.17

Челябинскому живодеру-мстителю вынесли приговор

Челябинскому живодеру-мстителю вынесли приговор

Челябинец, выбросивший котов жены в окно девятого этажа, приговорен к ограничению свободы.

Как передает корреспондент РИА , южноуралец признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, с применением садистских методов, в присутствии малолетних.

Напомним, инцидент произошел осенью прошлого года во дворе дома №14 по улице Петра Сумина. Один из жильцов 9 этажа получил от жены смс-сообщение о разводе. И в приступе ярости выбросил в окно двух ее котов. От ударов об асфальт животные погибли. На глазах у ученика младших классов. Его родители и вызвали полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

Своей вины мужчина так и не признал, заявив в ходе судебного заседания, что никакого преступления не совершал, а просто отомстил свой супруге.

Сегодня, 17 февраля, суд признал челябинца виновным, приговорив его к 7 месяцам ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

Может быть, развод? Южноуральский прокурор потребовал устранить конфликт интересов при закупке продукции Областным аптечным складом. / Томинский ГОК прорывается в школы: в Коркино решили проводить урок, убеждающий детей в безальтернативности несуществующего проекта РМК. / Переполох в центре Челябинска: возникла угроза взрыва.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter