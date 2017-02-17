Челябинскому живодеру-мстителю вынесли приговор

Публикации за 17.02.17

Челябинец, выбросивший котов жены в окно девятого этажа, приговорен к ограничению свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуралец признан виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из хулиганских побуждений, с применением садистских методов, в присутствии малолетних.

Напомним, инцидент произошел осенью прошлого года во дворе дома №14 по улице Петра Сумина. Один из жильцов 9 этажа получил от жены смс-сообщение о разводе. И в приступе ярости выбросил в окно двух ее котов. От ударов об асфальт животные погибли. На глазах у ученика младших классов. Его родители и вызвали полицию.

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Своей вины мужчина так и не признал, заявив в ходе судебного заседания, что никакого преступления не совершал, а просто отомстил свой супруге.

Сегодня, 17 февраля, суд признал челябинца виновным, приговорив его к 7 месяцам ограничения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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