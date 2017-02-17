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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

«Соседи с детьми выбегали на улицу, из счетчиков валил дым»: в челябинском микрорайоне подожгли подъезд (ФОТО)

«Соседи с детьми выбегали на улицу, из счетчиков валил дым»: в челябинском микрорайоне подожгли подъезд (ФОТО)

В челябинском микрорайоне Парковый загорелся подъезд.

Как передает корреспондент , ЧП произошло минувшей ночью в доме №3 по Краснопольскому проспекту. По данным жильцов, неизвестные подожгли дверь хозяйственной комнаты, в результате подъезд заволокло едким дымом, запах стал просачиваться в квартиры.

Новый День: ''Соседи с детьми выбегали на улицу, из счетчиков валил дым'': в челябинском микрорайоне подожгли подъезд (ФОТО)

«Первой бить тревогу начала девушка, возвращавшаяся в это время домой, – рассказывает горожанка в соцсетях. – При входе в подъезд на нее повалил огонь. Остальные почувствовали запах, когда загорелись счетчики на втором этаже, и сработала сигнализация. Эта ночь была для нас адом: соседи выбегали с детьми на улицу, так как дым тянуло на ближние этажи».

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Как сообщили агентству в ГУ МЧС России по Челябинской области, в 01 час 40 минут возгорание ликвидировали. Всего для тушения пожара привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту пожара проводится проверка.

Новый День: ''Соседи с детьми выбегали на улицу, из счетчиков валил дым'': в челябинском микрорайоне подожгли подъезд (ФОТО)

Челябинск, Юлия Димова

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