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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

Общественники: РМК не отказалась от идеи строительства хвостохранилища для Томинского ГОКа

Общественники: РМК не отказалась от идеи строительства хвостохранилища для Томинского ГОКа

Противники строительства Томинского ГОКа выяснили, что РМК по-прежнему претендует на участок под размещение хвостохранилища.

Как передает корреспондент РИА , администрация Сосновского района назначила на 7 апреля публичные слушания по рассмотрению генерального плана Томинского сельского поселения. Информация об этом появилась на страницах Рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа в социальных сетях.

«При внимательном ознакомлении с проектом генплана (все документы можно изучить по ) выяснилось, что Русская медная компания по-прежнему вводит южноуральцев в заблуждение: никаких изменений в проект в части отказа от хвостохранилища не внесено, под него по-прежнему выделяется огромная территория, на которой сейчас расположен защитный лес Челябинска, – отмечают активисты. – Сохранение этого «монстра» – хвостохранилища площадью 800 гектаров и высотой дамбы обвалования 96,5 метра (!) подтверждено графическими материалами – картами альбома 1 шифр ПРО-2016-008-ГП, ПРО-2016-008-ПЗи З».

Таким образом, приходят к выводу общественники, принята лишь одна из рекомендаций Уральского государственного горного университета – отказ от технологии гидрометаллургического производства. Рекомендация по обезвоживанию хвостов обогащения с отказом от хранения мокрых хвостов в хвостохранилище не принята исполнению, уверены противники строительства Томинского ГОКа.

«Новый День – Челябинск» , и

Одна из активисток уже обратилась к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому с просьбой дать указание администрации Сосновского района доработать градостроительную документацию после корректировки проектной документации Томинского ГОКа (с обязательным рассмотрением альтернативных проектов развития Томинского поселения).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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