В Челябинске повышают цены на проезд в маршрутных такси

Публикации за 17.02.17

В Челябинске собираются повысить цены на проезд в маршрутных такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на следующей неделе стоимость поездки по ряду направлений вырастет до 23 рублей. Повышение, в числе прочего, коснется маршруток, следующих на железнодорожный вокзал.

Напомним, в середине 2016 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, частные перевозчики получили право самостоятельно регулировать тариф. Сейчас проезд в большинстве маршруток Челябинска составляет 20 рублей. Когда аналогичные цены установили в муниципальном общественном транспорте, по ряду направлений оплату в маршрутных такси подняли до 22- 25 рублей. Потом, правда, быстро снизили обратно до 20, а некоторые пытались возить за 15 -18 рублей, но эта «благотворительность» быстро закончилась.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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