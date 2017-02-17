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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

В Челябинске повышают цены на проезд в маршрутных такси

В Челябинске повышают цены на проезд в маршрутных такси

В Челябинске собираются повысить цены на проезд в маршрутных такси.

Как передает корреспондент РИА , на следующей неделе стоимость поездки по ряду направлений вырастет до 23 рублей. Повышение, в числе прочего, коснется маршруток, следующих на железнодорожный вокзал.

Напомним, в середине 2016 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, частные перевозчики получили право самостоятельно регулировать тариф. Сейчас проезд в большинстве маршруток Челябинска составляет 20 рублей. Когда аналогичные цены установили в муниципальном общественном транспорте, по ряду направлений оплату в маршрутных такси подняли до 22- 25 рублей. Потом, правда, быстро снизили обратно до 20, а некоторые пытались возить за 15 -18 рублей, но эта «благотворительность» быстро закончилась.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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