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Челябинск

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Публикации за 17.02.17

На Южный Урал обрушатся снегопады, потеплеет до +4

На Южный Урал обрушатся снегопады, потеплеет до +4

В Челябинской области установится по-весеннему теплая погода.

Как передает корреспондент агентства , грядущая ночь в регионе обещает стать самой холодной на весь остаток февраля. По данным Челябинского Гидрометцентра, столбики термометров опустятся до отметки -19, -24 градуса, в низинах похолодает до -29 градусов.

В субботу, 18 февраля, ожидается переменная облачность, утром – туманы и слабая изморозь. Температура воздуха днем составит -6, -11 градусов. В последний день уходящей недели в большинстве районов выпадет снег, местами сильный, не исключены метели. Днем по области ожидается -1, -6 градусов, в горах до -9. На дорогах гололед и снежные накаты.

«Новый День – Челябинск» , и

Плюсовые температуры синоптики обещают южноуральцам уже в понедельник: днем воздух прогреется до +1, в четверг прогнозируют уже +2 градуса, а к концу недели, по данным Gismeteo, и вовсе потеплеет до +4.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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