В Кыштыме ледяная глыба свалилась на иномарку

В Кыштыме ледяная глыба покорежила иномарку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 16 февраля у одного из домов по улице Интернационала.
Сотрудница одной из организаций, расположенных на первом этаже здания, припарковала свой «Шевроле Лачетти» у магазина «Ариант». Около 15:00 ей сообщили, что на машину упала глыба льда с крыши балкона пятого этажа.
Больше всего от удара пострадало заднее крыло автомобиля – там появились вмятины и потрескалась краска. Досталось и крыше, и передней двери. По информации «Кыштымского рабочего», ссылающегося на хозяйку иномарки, восстановление машины обойдется в 50-60 тысяч рублей.
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Женщина уже сообщила в дежурную часть полиции Кыштыма. Кроме того, она намерена подать в суд на управляющую компанию, обслуживающую дом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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