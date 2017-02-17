Министр образования Челябинской области остался без одного из замов

Публикации за 17.02.17

Южноуральский губернатор сократил жену экс-начальника полицейского главка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель министра образования и науки Челябинской области Ирина Скалунова будет уволена с 27 февраля. Соответствующее постановление подписал глава региона Дубровский.

Увольнение г-жи Скалуновой связано «с сокращением должности гражданской службы в государственном органе», говорится в опубликованном на официальном сайте областного кабинета министров документе. Ей будут выплачены все предусмотренные в таком случае компенсации.

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Ирина Скалунова – жена бывшего начальника ГУ МВД по Челябинской области Владимира Скалунова. Она приехала в Челябинск после назначения мужа руководителем полицейского главка и получила должность замминистра. 6 августа 2014 года главный полицейский Южного Урала был отправлен в отставку.

Отметим, что региональное минобрнауки – не первое ведомство в правительстве Челябинской области, где сокращают должности заместителей. Ранее на одного замминистра стало у главы Минкультуры Алексея Бетехтина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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