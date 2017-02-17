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Публикации за 17.02.17

Руководитель комитета по делам строительства Сосновского района подозревается в получении взятки

Руководитель комитета по делам строительства Сосновского района подозревается в получении взятки

Директор МУПа из Сосновского района стал фигурантом дела о подкупе.

Как передает корреспондент РИА , в СКР считают, что за 400 тысяч рублей топ-менеджер передал своему знакомому квартиру в строящемся доме.

По версии следствия, в 2013 году директор муниципального комитета по делам строительства и архитектуры администрации Сосновского района выдал физлицу незаконную справку о выполнении им обязательств по договору долевого участия в строительстве дома. «Фактически же деньги от этого человека на счет МУПа не поступили, а по документам он получил жилье в строящемся доме», – цитирует 74.ru собственный источник. В благодарность за документ он получил 400 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» , и

По признакам преступления возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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