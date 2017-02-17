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Публикации за 17.02.17

Челябинка чудом выжила, упав в шахту лифта

Челябинка чудом выжила, упав в шахту лифта

Жительница Челябинска через суд добивается компенсации за падение в шахту лифта.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел в июне прошлого года в одной из новостроек на улице 40 лет Победы. Во время движения с высоты 3 этажа рухнул лифт с молодой девушкой внутри. Пассажирка чудом спаслась, однако получила травмы ног, плеча и пережила сильнейший стресс.

Управляющая компания признавать за собой факт неправильного обслуживания подъемника отказалась, сославшись на молнию, ударившую в дома.

«Новый День – Челябинск» , и

В полиции возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления также не стали. Однако после прокурорской проверки сотрудники надзорного органа все же потребовали направить материалы в Следственный комитет.

Одновременно с этим челябинка через суд пытается взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и материального ущерба в размере 50 тысяч рублей. Дело рассмотрят в марте.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 17.02.17

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