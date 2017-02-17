На Южном Урале требуют возбудить уголовное дело «о 23 косулях», в котором замешан брат чиновника Минэкологии

Публикации за 17.02.17

Министерство экологии Челябинской области направило в ГУ МВД региона заявление о возбуждении уголовного дела по факту перевозки трупов 23 косуль.

Как уже сообщало РИА «Новый День», 7 февраля на 15-м километре автодороги Челябинск – Екатеринбург, в районе деревни Новоказанцево, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль с убитыми животными.

За рулем машины находился брат начальника управления охраны объектов животного мира министерства экологии Челябинской области Андрея Питовина. Опасаясь, что из-за этого расследование инцидента спустят на тормозах, свидетели задержания известили о случившемся региональный штаб Общероссийского народного фронта, который и предал историю огласке.

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Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии региона, ведомство подало в полицейский главк заявление о возбуждении уголовного дела по факт незаконной транспортировки мяса косуль. Кроме того, минэкологии возбудило дело об административном правонарушении по статьям «Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты» и «Пользование объектами животного мира или водными биологическими ресурсами без разрешения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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