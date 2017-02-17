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Публикации за 18.02.17

На Южном Урале выдвинули новую версию гибели группы Дятлова / Возможно, скоро появится еще одна
Одна из походных фотографий, обнаруженных в фотоаппаратах членов группы

На Южном Урале выдвинули новую версию гибели группы Дятлова Возможно, скоро появится еще одна

В Челябинской области выдвинули новую версию гибели группы Дятлова, возможно, скоро появится еще одна.

Как передает корреспондент РИА , на сегодняшний день существует множество версий гибели туристов – от схода лавины до нападения пришельцев и убийства иностранными спецслужбами. Последняя – , детально проработанная Алексеем Ракитиным, – довольно логично объясняет большинство из существующих в этом деле фактов и странностей.

Заведующий травматологическим отделением Кыштымской центральной городской больницы Николай Тарасов выдвинул собственную версию: участники похода были отравлены газообразными веществами, вышедшими на поверхность из трещин в горных породах.

Не исключено, что кыштымец скоро предложит еще один вариант гибели группы Дятлова. Изучая материалы прекращённого уголовного дела, он обратил внимание на то, что у погибших была расширенна венозная сеть на руках. Тарасов намерен детально изучить этот вопрос, сообщает «Кыштымский рабочий».

Напомним, группа Дятлова, состоявшая из 10 человек, 23 января 1959 года отправилась в туристический поход по Северному Уралу. 28 января один из них – Юрий Юдин – вынужден был отправиться домой из-за болезни. На активную часть маршрута вышли 9 туристов. Поход имел 3-ю (наивысшую) категории сложности. За 16 дней участники должны были преодолеть на лыжах не менее 350 километров, совершить восхождения на горы Отортэн и Ойко-Чакур, а 12 (или 14) февраля – выйти к поселку Вижай, откуда дать телеграмму в УПИ. Но на связь они не вышли. На их поиски отправились 20 февраля. 26 февраля на склоне горы Холат-Сяхыл (Гора мертвецов) была найдена палатка. Тела всех погибших были обнаружены в разных местах с февраля по май 1959 года. По дневникам участников похода удалось установить, что палатку на склоне горы Холат-Сяхыл они разбили во второй половине дня 1 февраля. Расследование уголовного дела длилось ровно 3 месяца – с 28 февраля – по 28 мая и было закрыто с формулировкой: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии».

Кыштым, Челябинская область, Павел Зварзин

Кыштым, Челябинская область. Другие новости 18.02.17

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