На Земле могут снова появиться мамонты

Публикации за 18.02.17

Ученые заявили, что готовы в течение ближайших лет воскресить мамонта. Об этом было заявлено на ежегодной встрече американской Ассоциацией содействия развитию науки в Бостоне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Гарвардского университета несколько лет проводят эксперименты по вживлению ДНК мамонта (используется материал животных, сохранившихся в вечной мерзлоте) в геном азиатского слона. За последние 2 года с помощью методики CRISPR/Cas9, позволяющей с большой точностью соединять ДНК, удалось увеличить число удачных «правок» в 3 раза: сейчас исследователи «вставляют» в клетку до 45 нитей ДНК. Еще через 2 года намерены перейти к созданию эмбриона.

Ученые подчеркивают, что все опыты проводятся экс-виво: в качестве суррогатной матери будут использовать не живых слонов, а искусственную утробу. «Было бы неразумно подвергать опасности репродуктивные функции вымирающего вида», – заявил руководитель исследовательской группы профессор Джордж Чёрч.

Некоторые эксперты сочли планы гарвардской группы слишком оптимистичными, но Чёрч утверждает, что его лаборатория уже способна выращивать эмбрион мыши в искусственной матке в течение половины срока беременности.

Будущий гибрид слона и мамонта условно назвали mamephant. Предполагается, что это будет все-таки слон с некоторыми чертами и повадками «праотца»: у него будут маленькие уши, лохматая длинная шерсть, толстый слой подкожного жира, а также состав крови, идеально подходящий для жизни в условиях минусовых температур.

Редактирование генома и его этические последствия стали одной из ключевых тем обсуждения на конференции в Бостоне. Чёрч заявляет, что масштабный проект преследует две цели: обеспечить альтернативное будущее для находящихся под угрозой исчезновения азиатского слона и борьбу с глобальным потеплением – шерстистые мамонты могли бы помочь предотвратить таяние вечной мерзлоты и высвобождение огромного количества парниковых газов в атмосферу.

Ряд ученых выражает серьезные опасения: «Предлагаемый проект «возрождение» мамонтов поднимает массовую этическую проблему, – цитирует The Guardian профессора зоологии Манчестерского университета Мэттью Кобба. – Мамонт – это не просто набор генов, это социальное животное, как и современный азиатский слон. Что будет, когда гибрид появится на свет? Как его встретят слоны?"

У ученых еще есть время, чтобы обсудить эти проблему: авторы эксперимента утверждают, что по самым смелым подсчетам, гибридный эмбрион станет реальностью через 10 лет.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.02.17

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