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Челябинск

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Публикации за 18.02.17

Традиция однако: фестиваль «Полный артхаус» опять начался с легкого скандала

Традиция однако: фестиваль «Полный артхаус» опять начался с легкого скандала

Открытие фестиваля авторского кино «Полный артхаус» в Челябинске по традиции началось с громких заявлений, вызвавших оживленную дискуссию.

Если год назад известный кинорежиссер раскритиковал челябинских чиновников и внешний вид города, то на этот раз главным ньюсмейкером стала вдова Леонида Оболенского.

Как передает корреспондент РИА , Ирину Оболенскую возмутил подбор фильмов для фестивальной программы, список гостей кинофорума:

«Я вообще не понимаю, каким образом имя Леонида Леонидовича Оболенского привязано к фестивалю «Полный артхаус», – заявила вдова. – Считаю, что многие фильмы программы не достойны имени Оболенского. Они совершенно не соответствуют мировоззрению Леонида Леонидовича». Отдельной критике подверглись ленты «Аномия» Владимира Козлова и «Родные» Виталия Манского.

Оболенская высказала недовольство и тем, что на фестиваль не пригласили режиссеров Никиту Михалкова и Сергея Мирошниченко. И в конце концов вообще отказалась выходить на сцену.

В ответ Владимир Козлов заявил, что кино должно быть разным. Режиссера поддержала киновед Зоя Кошелева:

«Мы смотрим и оцениваем эти фильмы. Но мы не можем их судить, потому что каждый художник может выражать свои мысли, чувства так, как считает нужным», – заявила эксперт.

Еще одним событием Всероссийского фестиваля – не столь заметным, но не незамеченным – стало отсутствие на юбилейной церемонии открытия официальных представителей администрации города.

Напомним, Всероссийский фестиваль «Полный артхаус» пройдет с 17 по 24 февраля. В общей сложности на семи фестивальных площадках челябинцам покажут около 40 фильмов. Челябинцы смогут увидеть самые острые документальные фильмы 2016 года: «Родные» Виталия Манского, «Аустерлиц» Сергея Лозницы, «Голая жизнь» Дарьи Хреновой. В конкурсную программу включили 7 фильмов молодых российских режиссеров.

Традиционно в рамках «Второй премьеры» покажут лучшие фильмы 2016 года, так и не добравшиеся до широкого зрителя. В том числе «Монах и бес» Николая Досталя, «Рай» Андрея Кончаловского, «Дама Пик» Павла Лунгина, «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Ке-ды» Сергея Соловьева.

Программу «Ретроспектива» на этот раз посвятили режиссеру Анджею Вайде.

Челябинск, Софья Артемьева

Челябинск. Другие новости 18.02.17

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