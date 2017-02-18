В Миассе у родителей отобрали полуторагодовалого ребенка – в ход пошла бензопила

Публикации за 18.02.17

В Миассе изъяли из семьи полуторагодовалого ребенка. Чтобы забрать малыша, пришлось вскрывать дверь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицию вызвали соседи, сообщившие, что квартире дома по улице Богдана Хмельницкого постоянно кричит ребенок, а родители злоупотребляют алкоголем. Отправившиеся по указанному адресу полицейские попасть в квартиру не смогли, хотя было понятно, что там кто-то есть. На помощь вызвали спасателей. Только когда входную дверь начали вскрывать бензопилой, хозяева соизволили впустить представителей власти.

В грязной, захламленной квартире полицейские обнаружили абсолютно пьяных родителей и голодного ребенка. А вот каких-либо продуктов питания найти не удалось.

Ребенка отвезли в больницу. На мать составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – ей придется заплатить до 500 рублей штрафа.

В отношении отца будет поставлен вопрос об ограничении родительских прав, сообщили в полиции Миасса.

Миасс, Челябинская область, Павел Зварзин

Миасс, Челябинская область. Другие новости 18.02.17

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