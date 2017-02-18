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Публикации за 18.02.17

В Миассе у родителей отобрали полуторагодовалого ребенка – в ход пошла бензопила

В Миассе у родителей отобрали полуторагодовалого ребенка – в ход пошла бензопила

В Миассе изъяли из семьи полуторагодовалого ребенка. Чтобы забрать малыша, пришлось вскрывать дверь.

Как передает корреспондент РИА , полицию вызвали соседи, сообщившие, что квартире дома по улице Богдана Хмельницкого постоянно кричит ребенок, а родители злоупотребляют алкоголем. Отправившиеся по указанному адресу полицейские попасть в квартиру не смогли, хотя было понятно, что там кто-то есть. На помощь вызвали спасателей. Только когда входную дверь начали вскрывать бензопилой, хозяева соизволили впустить представителей власти.

В грязной, захламленной квартире полицейские обнаружили абсолютно пьяных родителей и голодного ребенка. А вот каких-либо продуктов питания найти не удалось.

Ребенка отвезли в больницу. На мать составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – ей придется заплатить до 500 рублей штрафа.

В отношении отца будет поставлен вопрос об ограничении родительских прав, сообщили в полиции Миасса.

Миасс, Челябинская область, Павел Зварзин

Миасс, Челябинская область. Другие новости 18.02.17

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